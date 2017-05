Frontex, noi non accusiamo ma passiamo notizie

"Noi non abbiamo mai accusato le Ong di collusione con i trafficanti di esseri umani anche perché non abbiamo il mandato per svolgere indagini sul territorio. Le fanno la Polizia ed Europol, noi ci limitiamo a passare loro le informazioni che raccogliamo durante i salvataggi e l'assistenza dei migranti". Lo afferma Izabella Cooper, portavoce di Frontex, in un'intervista a Repubblica. "Frontex non ha il mandato di condurre alcun tipo di indagini, tanto meno sui finanziamenti", evidenzia Cooper. "A quanto ne sappiamo, i trafficanti sfruttano la situazione: sanno che abbiamo l'obbligo internazionale di salvare i migranti in mare e ne approfittano". Per il portavoce della Ong berlinese Sea-Watch, Ruben Neugebauer, l'ipotesi che le Ong incoraggino gli sbarchi e gli scafisti "è una totale scemenza. Mi sorprende molto che un magistrato - dice Neugebauer a Repubblica - possa avanzare tesi folli senza uno straccio di prova. Soprattutto, senza chiedere chiarimenti a noi o al ministero delle Finanze tedesco. Vorrei precisare che né Zuccaro, né Frontex hanno mai chiesto al ministero chi sono i nostri finanziatori. Siamo totalmente trasparenti: abbiamo circa 12mila finanziatori che ci aiutano con 100 euro in media". Zuccaro, rincara Neugebauer, "è un magistrato che si è dimenticato come funziona la divisione dei poteri e fa politica. Non ha alcuna prova contro di noi e siamo sereni che non le troverà mai. Ci aspettiamo le sue scuse".