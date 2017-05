WhatsApp, il servizio di messaggistica crittografato di proprietà di Facebook, è rimasto fuori uso per oltre due ore in diverse aree del pianeta ed è ancora in tilt in diversi Paesi. "WhatsApp è consapevole del problema - aveva fatto sapere un portavoce - e lavora per risolverlo il più presto possibile".

L'interruzione del servizio ha interessato prevalentemente Europa, Sud America e Africa, .

WhatsApp è il sistema di messaggistica più diffuso nel mondo. Facebook ha acquistato il servizio e i suoi oltre 450 milioni di utenti registrati nel 2014 per 19 miliardi di dollari, e a febbraio 2016 WhatsApp ha superato oltre 1 miliardo di utenti mensili. Proprio ieri, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato che WhatsApp Status, la nuova opzione simile a Instagram Stories, viene utilizzata da più di 175 milioni di utenti.



Le aree interessate dal blackout di WhatsApp

Abbiamo contattato il servizio tecnico di WhatsApp negli Stati Uniti e questa è la risposta:

Hi,

We are currently experiencing a service outage. Our team is working to restore service as soon as possible. We appreciate your patience.

Thanks for contacting WhatsApp. Your request has been received.

