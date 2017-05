Fingeva di vaccinare, 20000 da rifare

Sono oltre 20 mila le vaccinazioni "dubbie" eseguite a Codroipo (Udine) nei giorni in cui l'assistente trevigiana sospettata era in servizio. Di queste - riferiscono i vertici della 'task force' regionale per i vaccini - 7.500 sono quelle per Esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, emofilo B, epatite B); 4 mila Mprv (morbillo, parotite, rosolia, varicella); 2 mila per pneumococco; 4.700 per Tbe (encefalite da zecche) e 350 per Hpv (papilloma virus).