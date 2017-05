I coreani "Gli Usa hanno fatto volare i bombardieri"

La Corea del Nord ha accusato gli "imperialisti americani di procedere in modo sconsiderato verso una guerra nucleare nella penisola coreana", perché gli Usa "hanno fatto sorvolare dei bombardieri strategici B-1B sui principali obiettivi della Corea del Nord". Lo riferisce la Kcna, l'agenzia di stampa di Pyongyang. "L'esercito nordcoreano - aggiunge l'agenzia - sta osservando attentamente i movimenti militari degli imperialisti americani, ed è pronto a reagire in ogni modo"

La Cina ha chiesto lo stop immediato al dispiegamento del sistema antimissile americano in Corea del Sud. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang in un briefing con la stampa: "Ci opponiamo al dispiegamento del sistema Thaad e sollecitiamo le parti interessate a fermare immediatamente l'implementazione". Ed ha aggiunto: "Prenderemo tutte le misure necessarie per rispettare i nostri interessi". Lo riportano i media internazionali.

"Gli Stati Uniti non possono agire da soli per risolvere il problema della Corea del Nord: serve uno sforzo a livello regionale che coinvolga soprattutto la Cina": lo afferma Hillary Clinton intervistata dalla Cnn