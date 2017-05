Efe Bal nuda su aereo, denunciata

In occasione della festa dei lavoratori, Efe Bal, il travestito che si batte per la legalizzazione della prostituzione, si è spogliata nuda sull'aereo che da Bruxelles la portava a Milano.

Su Facebook ha postato la propria fotografia con la scritta fatta col rossetto sul petto '1/05/17'.

"Mi sono spogliata nuda nel volo di Bruxelles Airlines da Bruxelles a Milano stamattina ... per protesta.. per il primo maggio", ha scritto sul proprio profilo raccontando di essere rimasta sull'aereo per un'ora, e di non averlo fatto ripartire per qualche tempo, quando gli altri passeggeri erano già scesi.

"Poi tutta nuda - ha aggiunto - i poliziotti mi hanno accompagnato in aeroporto per preparare la denuncia".



Sul proprio profilo, ha anche postato la foto del verbale che attesta come sia stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico ed interruzione di pubblico servizio.