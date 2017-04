Renzi trionfa: una responsabilità straordinaria

Pd, Richetti: Renzi tra il 65-70%. "Il dato sull'affluenza oscilla tra il milione e otto e milione e nove, è un

dato importante e soddisfacente, mi pare che si vada a registrare un'affluenza importante". Lo ha detto il portavoce della mozione di Matteo Renzi, il deputato del Pd, Matteo Richetti.

"Nel merito, Renzi potrebbe arrivare al 65%-70% e anche questo sarebbe un dato molto importante", ha aggiunto Richetti.

Il presidente del consiglio Gentiloni, in missione in Kuwait, ha chiamato Renzi per contratularsi per il risultato delle primarie del Pd. L'ex premier ed ex Segretario del Pd in corsa di nuovo per la poltrona di Segretario Pd

ha fatto man bassa di voti, intorno al 70% dei voti,contro Orlando ed Emiliano

Gentiloni domani incontrerà le autorità istituzionali, l'emiro Sabah al-Ahmad e il principe ereditario Nawaf Al-Ahmad, e poi farà visita al contingente italiano di stanza in Kuwait in attività di supporto alla Coalizione anti Isis.

"Mi pare davvero un grandissimo risultato di partecipazione e una grandissima vittoria di Matteo. Per anni nel

centrosinistra si è detto che mancava un leader forte, ora c'è e questo è un elemento positivo anche per il governo". Così il ministro della Cultura, Franceschini, commentando al Nazareno i primi dati sulle primarie.

"In Italia si dimentica tutto in fretta ma dopo il referendum Renzi si è dimesso da tutto.Ora il popolo gli restituisce una forte leadership che ci mette in condizione di ripartire", conclude.