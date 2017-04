Primarie Pd, alle 17 quasi un milione e mezzo al voto

Si vota in 10 mila gazebo e seggi in tutta Italia, dalle 8 alle 20. E sembra vinta la sfida dell'affluenza. Alle 17.00 l'affluenza ai seggi delle primarie del PD è risultata essere di 1.493.751 cittadini. "Ancora grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a quanti fino alle ore 20.00 con il loro voto contribuiranno al successo delle primarie. Ringraziamo ancora una volta gli oltre 80mila volontari che stanno rendendo possibile questo importantissimo evento di partecipazione democratica", dichiara la commissione Congresso in una nota.