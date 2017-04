Salvini, primo maggio a Mineo

"Domani passerò il mio primo maggio dormendo dentro il più grande centro di carne umana d'Europa che è il centro di immigrati di Mineo. Un business da decine di milioni di euro (con un sottosegretario di Alfano indagato) sul quale da tre anni chiediamo chiarimenti e stanno zitti", dice il leader leghista a "In mezz'ora". "Alfano è stata una catastrofe come ministro degli interni e degli esteri, se fossi in lui mi dimetterei e tacerei", conclude Salvini.