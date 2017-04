ONG, Orlando "Ma Alfano era distratto?"

Nuove polemiche sul caso Ong-Migranti, di cui si occuperà il Csm il 3 maggio.

"Non credo - aggiunge parlando a Ansa-Alanews - si debbano sostenere le tesi del procuratore di Catania, bisogna sostenere le inchieste del procuratore di Catania e sulla base di queste trarre delle conclusioni."Se Alfano è convinto che abbia ragione nel descrivere quel quadro di insieme che il procuratore indica, e che io non sono in grado di confutare, non essendomi occupato del tema, c'è da chiedersi perché non se n'è accordo quando faceva il ministro degli interni. Probabilmente - aggiunge - è una distrazione di Alfano".

Alfano, dunque, si schiera con il pm Zuccaro: "Io do cento per cento di ragione al procuratore , perché ha posto una questione vera", ha detto a Taormina (Messina) rispondendo, a margine di una serie di incontri e sopralluoghi in vista del G7, ai cronisti che gli hanno chiesto di commentare le dichiarazioni del procuratore

Sulla polemica di questi giorni, era intervenuto poco prima da Bruxelles anche il premier: "Se ci sono da parte della magistratura delle informazioni attendibili e credibili, non sarà certo il governo a contrastarle, ma distinguiamo questo dal fatto che per noi l'attività delle organizzazioni di volontariato è preziosa e benvenuta", ha sottolineato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni arrivando al vertice Ue straordinario sulla Brexit. "L'attività delle Ong è preziosa e benvenuta". Ci sono traffici? "La magistratura indagherà". I volontari che salvano vite umane "sono benvenuti".

"La vicenda delle Ong lasciamola decidere agli atti giudiziari per quanto riguarda l'aspetto penale. Sotto il profilo politico credo che, al netto di questa storia, vada raccontata come un insieme di vicende che hanno consentito di affrontare situazioni difficilissime in condizioni difficilissime". È quanto ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, questa mattina a Norcia, a margine dell'inaugurazione della riapertura del primo albergo nel centro storico della città dopo il sisma.

Grasso, Pm parla d'indagini fuori ordinamento - "Bisogna parlare delle indagini quando sono concluse non quando sono in corso. Mi pare un po' fuori dall'ordinamento che un magistrato, un procuratore, si possa pronunciare ancora prima che si facciano le indagini". Così il presidente del Senato, Piero Grasso, risponde ai cronisti, a margine di una iniziativa a Palermo, a proposito delle dichiarazioni del capo della Procura di Catania Carmelo Zuccaro sull'operato delle Ong nel recupero di migranti tra l'Africa e la Sicilia