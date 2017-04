Mafia Capitale, per Carminati chiesti 28 anni

Massimo Carminati deve essere condannato a 28 anni di carcere. E' questa la richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e dei sostituti Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli alla X sezione penale del tribunale di Roma, al termine della requisitoria al processo per Mafia Capitale. L'ex Nar è ritenuto dalla procura il capo e l'organizzatore dell'associazione mafiosa.

Salvatore Buzzi, il ras delle Cooperative considerato ai vertici di Mafia Capitale, deve essere condannato a 26 anni e 3 mesi di carcere.

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e i sostituti Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli, hanno impiegato quattro udienze per indicare le prove e le verifiche effettuate che sono alla base delle loro richieste.

Diciannove anni e 6 mesi per Luca Gramazio, ex consigliere prima del comune di Roma e poi della Regione Lazio, e 21 anni per Franco Panzironi, ex Ad di Ama.