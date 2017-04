Alfano "A Taormina sessione allargata cooperazione Africa"

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, aprendo i lavori della conferenza sulla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea in corso alla Farnesina. La Cooperazione, ha ricordato Alfano, "è uno dei nostri punti della nostra presidenza G7, che non a caso ha posto grande enfasi sui temi del Mediterraneo e dell'Africa". A margine dei lavori del G7 di Taormina il 26 e 27 maggio prossimi, ha fatto sapere il ministro, "l'Italia ha programmato una sessione aperta alla partecipazione dell'Unione Africana e a diversi capi di Stato e di governo del continente durante la quale verranno affrontate tematiche trasversali come lo sviluppo sostenibile, l'innovazione, le infrastrutture, le crisi migratorie". Ricordando i risultati dell'attività svolta in tema di cooperazione e di aiuti allo sviluppo, Alfano ha poi precisato che per l'Italia si è passati dallo 0,14 del reddito nazionale lordo nel 2012 allo 0,22% nel 2015". Secondo le previsioni Ocse, ha continuato, "nel 2016 si dovrebbe arrivare allo 0,26%". Non si tratta, ha concluso, "di un punto di arrivo ma solo di un punto di partenza. L'obiettivo è quello di raggiungere lo 0,30% nel 2020 e lo 0,70% nel 2030"