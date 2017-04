Lufthansa "Non vogliamo Alitalia"

"Abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia". Così il direttore finanziario di Lufthansa, Ulrik Svensson, risponde ad una domanda sulla posizione del colosso tedesco nei confronti del gruppo italiano durante la conference call a seguito dei conti del gruppo, come riporta Bloomberg.

"Una vicenda specchio del Paese". Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, parlando di Alitalia, a margine del centenario dell'Unione degli industriali di Napoli. "Viviamo una fase di emergenza come Paese e non c'è questa consapevolezza - ha affermato - c'è sempre qualcuno che pensa che a pagare sia un altro". "Invece in questo momento storico - ha aggiunto - evidentemente occorre scambiare, in questo presente, impegni e sacrifici per costruire il futuro". "Speriamo bene e che la vicenda si chiuda al meglio - ha concluso - anche se la strada è difficile, speriamo non impossibile"