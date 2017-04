Dalla Congiura dei Pazzi alle bombe su Guernica

Dal tradimento della triplice alleanza da parte dell’Italia al disastro di Chernobyl, ecco i principali eventi avvenuti il 26 aprile

1478 - Congiura dei Pazzi, ucciso a Firenze Giuliano dè Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico.

1815 - Guerra austro-napoletana: le truppe di Vienna occupano Foligno.

1859 - Scoppia la seconda guerra d’indipendenza italiana.

1868 - Rivolta de Su Connottu a Nuoro contro l’editto delle chiudende.

1915 - Il ministro degli Esteri Sidney Sonnino firma un patto con Gran Bretagna e Francia impegnandosi a entrare in guerra contro l’Austria e la Germania, alle quali l’Italia era legata dalla triplice alleanza.

1931 - Si effettua a New York la prima trasmissione televisiva sperimentale.

1933 - Istituzione della Gestapo, la polizia segreta nazista.

1937 - La 'Legione Condor' franchista bombarda Guernica.

1942 - Più di 1.500 lavoratori muoiono nell’esplosione di una miniera in Manciura.

1945 - Insurrezione a Padova. Oltre 700 morti tra partigiani, fascisti repubblicani e soldati tedeschi.

1961 - Va in onda in televisione per la prima volta Tribuna Politica.

1964 - Tanganica e Zanzibar si fondono: nasce la Tanzania.

1986 - Incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, nell’Urss. Trentuno le vittime immediate del disastro.

1994 - In Sudafrica si tengono le prime elezioni aperte ai neri.

I NATI OGGI

121 - Marco Aurelio, imperatore romano.

1798 - Eugene Delacroix, pittore francese.

1894 - Rudolph Hess, politico tedesco.

1905 - Jean Vigo, regista francese.

1938 - Nino Benvenuti, pugile italiano.

1940 - Giorgio Moroder, compositore italiano.

1962 - Matteo Messina Denaro, criminale italiano.

1977 - Samantha Cristoforetti, astronauta italiana.

ADDIO A...

1409 - Alberico da Barbiano, capitano di ventura italiano.

1940 - Carl Bosch, chimico tedesco.

1982 - Franco 'Tre Dità Coppola, criminale italiano.

1984 - Count Basie, jazzista statunitense.

2009 - Enzo Monteduro, attore italiano.