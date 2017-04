Un'auto su 5 viaggia con gomme non conformi

La sicurezza stradale parte dalla manutenzione delle auto in circolazione e, più in particolare, dallo stato dei pneumatici delle auto. Basti pensare che un veicolo su cinque in circolazione ha problemi alle gomme, oltre la metà degli automobilisti dimenticano addirittura di gonfiarle.

Campanelli d'allarme che hanno spinto, anche quest'anno, Assogomma e Polizia Stradale a lanciare la campagna 'Vacanze Sicure' che riguarderà sei regioni italiane. Per la quattordicesima edizione dell'iniziativa, volta alla sicurezza su strade e autostrade del nostro Paese, sono state coinvolte l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Calabria, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Puglia.

I controlli, previsti dal 20 aprile al 5 giugno, saranno oltre 10mila e si concentreranno principalmente sullo stato dei pneumatici: le infrazioni più comuni riscontrate negli ultimi anni riguardano infatti l'impiego di gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate.

''Oltre il 52% degli automobilisti circola con gomme sottogonfiate - ha Fabio Bertolotti, direttore Assogomma nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - un problema di sicurezza in quanto la frenata si allunga e la sterzata è meno precisa, ma anche un danno per l'ambiente e per il portafoglio visto che i consumi di carburante aumentano fino al 15% e le gomme si usurano in maniera disomogenea e quindi vanno sostituite prima''.

A fargli eco anche il direttore del Servizio Polizia Stradale, Giuseppe Bisogno, secondo il quale ''purtroppo sono ancora troppi i conducenti che circolano con pneumatici lisci o danneggiati e che utilizzano pneumatici non omologati''. Per contrastare questa tendenza è necessario un impegno a 360 gradi che parta dalla prevenzione e dai controlli ma che preveda anche un aspetto informativo al fine di promuovere un nuovo approccio culturale di legalità sulle strade.

Nel corso dell'incontro, inoltre, Polizia Stradale e Assogomma hanno ricordato che a partire dal 15 aprile è prevista la sostituzione dei pneumatici invernali con quelli estivi per rispettare le normative di legge: dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, infatti, non è più consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione, pena la sanzione pecuniaria a carico dell'automobilista.