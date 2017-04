La Polizia festeggia i 165 anni dalla sua fondazione

La Polizia di Stato celebra oggi il 165/mo anniversario dalla fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell'Interno, Marco Minniti, e del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Alla cerimonia, che si svolgerà a Roma alla "Terrazza del Pincio", parteciperanno anche i presidenti di Senato e Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e il presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi. Per l'occasione, verranno consegnate le medaglie d'oro al valor civile e i riconoscimenti concessi ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato a termine importanti attività di servizio, nonché agli sportivi del Gruppo Fiamme Oro vincitori di medaglie alle ultime Olimpiadi di Rio 2016. In tribuna ci sarà una rappresentanza di Funzionari della Questura di Roma, che indosserà sugli abiti civili la sciarpa tricolore quale simbolo della missione del Funzionario di Pubblica Sicurezza a salvaguardia delle istituzioni e dei cittadini. Verrà premiata, con la medaglia d'oro al merito civile, anche la bandiera della Polizia di Stato per il soccorso e le attività espletate durante le recenti calamità che hanno provocato numerose vittime e danni. All'evento - che si potrà seguire in diretta anche sull'account Facebook "Polizia di Stato", sul sito www.poliziadistato.it e sul live twitting dall'account @poliziadistato attraverso l'hashtag #AnniversarioPolizia) - seguirà alle 16, al Quirinale, il cambio della Guardia con la Squadra a cavallo in uniforme storica e la Banda della Polizia di Stato che eseguirà un concerto con alcuni dei brani più significativi del repertorio istituzionale.