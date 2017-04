Alfano a Torrisi: "Via da Ap se non lasci la presidenza"

"Torrisi, che è persona stimata, mi ha chiesto 24 ore per rifletterci. Ma, visto che si tratta di una questione di principio, è chiaro che una sua permanenza alla presidenza è incompatibile con Ap". Lo ha detto il leader di Ap e ministro degli Esteri Angelino Alfano, che replica all'accusa di 'tradimento' venuta dal Pd.

"Da Orfini ho sentito parole surreali - dice - Siccome non siamo nati ieri e abbiamo capito il giochino, dico che non ci stiamo. Se qualcuno cerca pretesti per far cadere il governo e andare al voto lo dica chiaro".