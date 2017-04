Raid del regime con i gas, è strage di bimbi

Strage di bambini sotto le bombe chimiche del regime di Assad in Siria. Almeno 58 persone, tra cui 11 minori, sono morti in seguito ad un raid aereo con l'uso di gas, riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), che cita fonti mediche e pubblica foto agghiaccianti dei bambini senza

vita.

Il bilancio dell'attacco - avvenuto a Khan Sheikhun, nella provincia di Idlib, in mano ad insorti e qaedisti - potrebbe aggravarsi perché ci sarebbero anche 160 feriti o intossicati.

Reazioni sdegnate nel mondo: la Francia chiede una riunione immediata dell'Onu, telefonata Erdogan-Putin per ribadire l'importanza di mantenere la tregua. Interviene Mogherini: "Attacco orribile, situazione drammatica".