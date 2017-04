"Se sapeste come fa a lavorare...". E La Volpe querela Magalli

“Sto andando dal mio legale per querelare Magalli: lo devo a me stessa, a mio marito, a mia figlia ed alla mia carriera costruita solo sulle mie gambe senza favori di letto”. Lo ha dichiarato Adriana Volpe in un'intervista.

"Scrivere che le donne 'si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni' è gravissimo! Offende me, danneggia mio marito e la Rai": aveva scritto su facebook Adriana Volpe, in risposta all'ennesimo attacco da parte di Giancarlo Magalli.

"Fa passare il messaggio che la Rai seleziona secondo logiche di letto e non professionali, non per meritocrazia. Sono offesa - aggiunge la conduttrice - perché oggi non solo non mi ha chiesto scusa, ma ha detto che se dovesse essere costretto a chiedermi scusa, sarebbero scuse finte e non sentite. Che vergogna! Condivido con voi quello che sto vivendo perché non sono l'unica a subire offese ed essere screditata professionalmente. Spero che sia fatta giustizia anche in nome di tutte le donne che in qualsiasi posto di lavoro subiscono angherie e critiche per retaggi culturali duri a morire".

La conduttrice era finita ancora una volta nel mirino di Magalli semplicemente per avere rivelato in diretta, durante 'I fatti vostri' su Rai2, l'età del conduttore che a luglio compirà 70 anni.

A Striscia Magalli si era scusato - All'inviato di Striscia Valerio Staffelli - il tg satirico di Canale 5 gli ha consegnato il tapiro d'oro - Magalli ha detto "Non c'era bisogno di puntualizzare la mia età. La Volpe probabilmente voleva insinuare che forse è ora che mi ritiri e la lasci sola... Mi è scappato 'rompiballe'. Mi dispiace, ho chiesto scusa, non volevo offendere nessuno. Però se un marito dice alla moglie 'sei brontolona' non offende tutte le donne, ma solo la moglie"