Esame per la patente, ecco le novità

Le retromarce, l'inversione di marcia, i posteggi e le uscite dalle aree di parcheggio, ma anche le immissioni nelle rotonde da strade a una o più corsie e la circolazione al loro interno: ora chi si appresta a sostenere l'esame per la patente auto saprà con precisione quali sono le corrette modalità di esecuzione di queste manovre, allontanando il rischio di farsi bocciare in base al giudizio 'discrezionale' dell'esaminatore. Con una piccola rivoluzione l'esame della patente di guida diventa più 'trasparente' grazie alla codificazione delle principali manovre contenute nella circolare numero 6935/23.3.5 del 22 marzo del Ministero dei Trasporti cui seguiranno, entro aprile, i corsi di aggiornamento per gli esaminatori organizzati dallo stesso Ministero.

Nel documento, una sorta di testo riepilogativo delle procedure per il conseguimento della patente di guida B, vengono ribadite anche importanti e recenti novità, come la bocciatura istantanea, introdotta lo scorso anno, nel caso che durante l'esame si commetta un errore di guida per cui il Codice della Strada prevede la sospensione della patente o la possibilità per chi ha sostenuto la patente per la moto dopo il 2013 di effettuare solo la prova di guida per conseguire quella dell'auto. "Per UNASCA si tratta di un vero successo - chiarisce Emilio Patella, segretario dell'Associazione Nazionale Autoscuole -, abbiamo collaborato per anni per vedere pubblicati questi principi: ora finalmente si stabilisce un'uniformità di insegnamento e di giudizio sull'intero territorio nazionale".