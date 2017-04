Pesce d'aprile degli hacker alla app del New York Post

Scherzo da pesce d'aprile da parte degli hacker alla app del New York Post. Il sistema ha diffuso alcuni avvisi di notifiche tra cui: ''Heil President Donald Trump''. Il Post si e' scusato in nottata, dopo che la sua app ha spedito una serie di allerte. Il giornale ha scritto a sua volta in un'allerta: ''Il nostro sistema di avvisi di notifiche e' stato danneggiato stasera. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Vi preghiamo di accettare le nostre scuse''.