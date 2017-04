Morto il poeta russo Evgeny Evtushenko

E’ deceduto per un infarto all’età di 84 anni il poeta russo Evgeny Evtushenko, morto negli Usa dove viveva da metà degli anni '90. A dare la notizia all’agenzia RIA Novosti la vedova Maria Novikova.

Evtushenko assurse a notorietà internazionale come simbolo del non conformismo nella breve era del disgelo sotto Nikita Krusciov nei primi anni '60 per poi diventare un sostenitore del regime fino alla caduta nel 1991.



La sua opera più famosa del 1961 è "Babi Yar", poema epico sulle atrocità commesse dai nazisti a Kiev nel 1941 in cui decine di migliaia di ebrei vennero massacrati. Negli Usa insagnava alla University of Tulsa in Oklahoma.