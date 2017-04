Franceschini: "Il ponte si deve fare"

"L'alta velocità deve arrivare a Catania e Palermo e per questo si deve fare il ponte sullo stretto": parola del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini al Forum di Confcommercio a Cernobbio.

Anche per il turismo l'accesso alle aree è essenziale, motivo per cui Franceschini ritiene importante anche fare "l'alta velocità Taranto-Bologna a fianco dell'autostrada, recuperando così 500 chilometri di mare" lungo cui ora corre la linea ferroviaria normale. "Non si può non averlo - ha aggiunto - questo progetto".