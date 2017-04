Dazi, Trump firma i decreti

Trump firma decreti per combattere il deficit Usa verso i paesi partner e dice: da oggi chi viola le regole ne pagherà le conseguenze. Siamo in "guerra commerciale" e non ci inchineremo più al resto del mondo, rilancia il segretario Ross.

Più che mai bisogna scommettere sul libero mercato, dice invece Gentiloni. Ivanka e il marito continueranno a beneficiare di enormi entrate legate all'impero Trump: una ricchezza di 741 milioni di dollari.