Rifiuta il velo, la madre le rasa i capelli!

Prima le ha tagliato una ciocca, per avvertirla. Qualche giorno dopo le ha rasato tutti i capelli, per punirla. Umiliarla. La “colpa” di una ragazzina di 14 anni originaria del Bangladesh, che frequenta una scuola media in periferia di Bologna, era il rifiuto di portare il velo davanti a compagni e professori. Ma un’insegnante, vedendo la testa rasata dell’adolescente, ne ha raccolto lo sfogo, lo ha riferito alla preside, ed è partita la segnalazione ai Carabinieri. I servizi sociali, d’intesa con la Procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi, sono intervenuti d’urgenza con la messa in protezione della ragazzina e delle sorelle più grandi: le minori, cioè, sono state collocate al di fuori della famiglia, in una struttura protetta. Allontanate per la loro sicurezza. I militari, dopo aver approfondito la situazione, hanno denunciato entrambi i genitori per maltrattamenti.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti dei servizi per ricostruire il contesto familiare e sociale, e da parte degli investigatori che lavorano sotto il coordinamento di due Procure, minorile e ordinaria, per valutare eventuali altri profili.

Per il sindaco di Bologna, Virginio Merola, è necessario «spiegare a questi genitori che vengono in Italia che devono educare i loro figli non solo in base alle loro convenzioni più o meno religiose. Anche se questo caso mi sembra proprio di un tipo di autoritarismo che noi negli anni 70 chiamavamo “autoritarismo familiare”».