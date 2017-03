Tragedia familiare a Trento: un uomo ha ucciso a martellate due dei suoi figli, di 4 e 3 anni, e si è poi suicidato lanciandosi da una rupe. Una terza figlia, di 13 anni, era in gita scolastica ed è così scampata alla furia del padre. Una furia forse scatenata da preoccupazioni economiche. Saranno le indagini della polizia a chiarirlo.



La tragedia si è consumata in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina al civico 17 di via della Costituzione, in un quartiere residenziale nei pressi di Palazzo delle Albere. A trovare i due corpicini è stata la madre, che ha dato l’allarme. La donna, che lavora come veterinaria in provincia di Bolzano, era uscita lasciando il marito con i due bambini. Subito sono scattate le ricerche per ritrovare il padre dei due piccoli, che si sono rapidamente circoscritte alla località Sardagna. Qui è stata prima ritrovata l’auto dell’uomo, un suv "Volvo", non distante dall’hotel Panorama, da tempo in disuso. Il suo cadavere giaceva in fondo a un dirupo, dove si è gettato scavalcando una balconata: un volo di cento metri. Il punto dista una decina di minuti di macchina dalla casa della famiglia.



L’uomo era un consulente finanziario di 44 anni, con un passato di carabiniere. Fino al 2014 era stato elicotterista in servizio presso il Nucleo Elicotteri dell’Arma a San Giacomo di Laives (Bolzano). Nella tarda mattinata ha colpito a morte con un martello i suoi due bambini e subito dopo si è suicidato due bambini, una veterinaria che lavora in provincia di Bolzano. Dopo aver lanciato l’allarme a polizia e soccorritori, la moglie è stata a lungo interrogata dalle forze dell’ordine. Stando al suo racconto, la coppia oggi avrebbe dovuto firmare il rogito per l’acquisto di un appartamento. Le operazioni di ricerca si sono concentrate sul padre dei due bambini uccisi. Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato con l'ausilio dell’elicottero di Trentino Emergenza.