Primario arrestato: mi avete distrutto

"Mi avete distrutto". Così Norberto Confalonieri, primario del Cto-Pini di Milano, agli arresti domiciliari dallo scorso giovedì con le accuse di corruzione e turbativa d'asta, si è rivolto ai cronisti al termine dell'interrogatorio di garanzia durato oltre due ore davanti al gip di Milano Teresa De Pascale.

Il medico, come ha riferito il suo avvocato, Ivana Anomali, "è affranto per essere finito in prima pagina, dipinto come un mostro".