Indossano i leggings, United Airlines vieta il volo a due ragazze

L'United Airlines è nella bufera per aver negato l'imbarco a due ragazze che indossavano i leggings: avrebbero violato il "dress code" della compagnia. Il caso è stato rivelato su Twitter dall'attivista Shannon Watts, testimone oculare di quanto accaduto all'aeroporto di Denver, prima di un volo per Minneappolis.



Due adolescenti non sono state imbarcate sul volo, mentre una bimba di circa di 10 anni è stata fatta salire dopo che la madre le ha cambiato l'indumento "incriminato". "Ma ricordate che il padre aveva gli short che non arrivavano al ginocchio e non c'è stato alcun problema", ha sottolineato Watts.