In migliaia contro la Brexit a Londra

Alla vigilia di un passo importante che il premier Theresa May affronterà mercoledì dando ufficialmente inizio alle pratiche per arrivare al divorzio dall' Europa, decine di migliaia di persone stanno manifestando a Londra contro la Brexit.

proprio mentre a Roma i leader europei firmano il nuovo trattato per l'Ue, la manifestazione vuole dare voce a quel 48,1% di cittadini (quasi la metà di tutta la Gb) che ha votato per rimanere in Europa e che di fatto non ha voce.

Still not started, and this is just a tiny slice of the queue. #UniteForEurope march already HUGE! #Remain #StopBrexit pic.twitter.com/nOSysHXXub