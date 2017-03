Massimo Lopez operato d'urgenza dopo infarto

Massimo Lopez è stato colto da infarto ieri sera sul palcoscenico del Teatro Impero di Trani, dove si stava esibendo nell'ambito della rassegna "Jazz & Dintorni".

L'attore avrebbe avvertito un forte dolore al petto, ma ha tentato di proseguire con le sue gag e imitazioni. Dopo qualche minuto, però, Lopez si è scusato con il pubblico e ha lasciato la scena.

Trasportato in ambulanza all'ospedale Bonomo di Andria, Lopez è stato operato d'urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.