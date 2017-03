Rotto un femore a un'anziana «per allenarmi»

MILANO

Nel giro di poco più di un anno, tra settembre 2014 e il 31 dicembre 2015, il primario di ortopedia del Cto-Pini di Milano, Norberto Confalonieri, finito agli arresti domiciliari per corruzione e turbativa d’asta ma anche indagato per lesioni sui pazienti, avrebbe impiantato 62 «protesi monocompartimentali di ginocchio» della Johnson&Johnson per «motivazioni di natura prettamente economica e personale». Non «per scelte scientificamente orientate», ma solo per finalità di «arricchimento personale» e per i suoi rapporti «occulti» con i referenti commerciali della multinazionale.