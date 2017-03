Trattati, i leader dei 27 sfilano in Campidoglio

I leader dei 27 sono arrivati in Campidoglio per le celebrazioni dei 60 anni dai Trattati. I leader dei 27, che firmeranno la Dichiarazione di Roma, sono stati accolti dal premier Gentiloni e dalla sindaca Raggi.

Presenti anche i presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea, Tajani e Juncker.

Nella Sala dell'Esedra del Marco Aurelio si terra' il discorso di benvenuto della prima cittadina capitolina e poi tutti gli invitati si sposteranno nella Sala degli Orazi e dei Curiazi dove da un altro ingresso accederanno gli altri ospiti. Secondo il protocollo sono previsti subito dopo gli interventi del presidente del Consiglio Gentiloni, del presidente del Parlamento Ue Tajani, del presidente di turno della Ue, Muscat, del presidente del Consiglio Ue, Tusk, e del presidente della Commissione europea Juncker. Alle 11,45 la firma. A conclusione della cerimonia solo i Capi di Stato e di governo entreranno nel cortile del Palazzo dei Conservatori per la photo opportunity. Al termine e' in programma la conferenza stampa, alla quale prenderanno parte Gentiloni, Tusk, Tajani, Juncker e Muscat. Finito l'incontro con i giornalisti l'appuntamento successivo e' al Quirinale per il pranzo organizzato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I rappresentanti Ue in questa occasione saranno raggiunti dalle e dai consorti che in mattinata hanno in programma una visita in un museo della Capitale.