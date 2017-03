Attacco al Parlamento britannico, un morto e diversi feriti

Londra sotto attacco. Una donna è morta e altre persone sono state ferite, alcune in modo molto grave. E' questo il bilancio non ufficiale dell'attacco a Westminster Bridge secondo il St Thomas Hospital a Sky News

Un agente di polizia è stato accoltellato nel cortile del Parlamento dall'assalitore che era sceso dalla macchina dopo essere passato sul Westminster bridge. Lo riferisce il leader dei Comuni, David Lidington.

Un uomo "dai tratti asiatici, un quarantenne": così i testimoni descrivono l'aggressore.

Il Parlamento è stato sospeso. Secondo i media l'assalitore, armato di coltello, è stato ucciso. 'Ho visto un uomo tarchiato , vestito di nero entrare nel cortile del Palazzo nuovo, proprio sotto al Big Ben. Aveva qualcosa in mano, sembrava un bastone". Così Quentin Letts ha descritto alla Bbc l'attacco al Parlamento di Londra. Secondo altri testimoni l'assalitore è "un uomo di mezza età". Due poliziotti, ha detto ancora il testimone, hanno provato a fermarlo. "uno dei due è caduto per terra, mentre l'assalitore muoveva il braccio come se lo stesse accoltellando o colpendo". L'altro agente, ha continuato Letts, "è scappato a chiedere aiuto, mentre l'assalitore ha proseguito la sua corsa verso l'entrata del Parlamento". A quel punto, "due uomini in borghese armati di pistola gli hanno prima intimato di fermarsi poi gli hanno sparato due o tre colpi e lui è caduto a terra".

Cancelli chiusi e agenti armati a Buckingham Palace dopo l'attacco vicino al Parlamento di Westminster. Ne dà notizia l'agenzia Pa, secondo cui sono state alzate le misure di sicurezza a palazzo. La regina sarebbe dentro la residenza stando al suo vessillo (Royal Standard) che svetta in cima all'edificio.

Secondo il racconto di testimoni l' uomo ha tentato di fare irruzione attraverso i cancelli del compound del Parlamento a Westminster. Due persone giacciono a terra davanti alla Westminster Hall.