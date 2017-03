Trattati Roma: al via celebrazioni, Lega fuori

Celebrazioni a Camere riunite per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. A Montecitorio interviene il capo dello Stato Sergio Mattarella e sono presenti i presidenti delle Camere e il premier Paolo Gentiloni. L'emiciclo è affollato da deputati, senatori e parlamentari europei, arrivati a Roma per l'occasione. Assenti i parlamentari della Lega Nord, che hanno deciso di manifestare in piazza