Ryan McBride muore misteriosamente a 27 anni

Tragedia in Irlanda. Il difensore e capitano del Derry City, Ryan McBride, è morto un giorno dopo aver guidato la sua squadra alla vittoria per 4-0 sul Drogheda United nella "League of Ireland Premier Division", il principale campionato irlandese.

La causa del decesso è ancora misteriosa.

Una folla di sostenitori, sotto choc dopo la notizia, si è riunita a Derry davanti alla sua abitazione di Bluebell Hill Gardens.