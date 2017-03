Malore durante lampada solare, morta

Una donna di 37 anni è morta, dopo essere stata colta da malore mentre effettuava una seduta di lampada abbronzante in un centro estetico. E' accaduto a Casavatore, in provincia di Napoli.

In seguito al malore la donna è stata trasportata dal marito nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove è giunta già morta. Il solarium è stato posto sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria. La salma è stata trasportata nel policlinico di Napoli per l'autopsia, che dovrà accertare le cause del decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Casavatore.