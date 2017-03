Caldo anomalo e smog da Nord a Sud

L’alta pressione continua il suo dominio incontrastato proteggendo l’Italia da una perturbazione in transito sull'Europa centrale. Ma porta anche un caldo anomalo e una tendenza all’aumento dello smog soprattutto nelle città del Nord dove si registrano temperature oltre i 20 gradi.

La prossima settimana sono attesi con rovesci isolati su Sicilia e Nordovest. Sono queste, in sintesi, le previsioni dei

meteorologi del Centro Epson-Meteo.it.

L’allarme smog registrato nella giornata di venerdì 17 marzo, che in molte località di Lombardia, Veneto e Piemonte ha

portato allo sforamento del limite delle polveri sottili, potrebbe migliorare grazie alla maggiore ventilazione prevista

oggi.

Per domani nel complesso il tempo sarà stabile con foschie dense sulle zone pianeggianti del Centronord. Su molte regioni

si potranno anche osservare velature del cielo passeggere con a tratti qualche addensamento di nubi basse nel Levante ligure,

sulle regioni del versante tirrenico, nell’ovest della Sardegna e sul Nordest. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore

lieve rialzo con valori superiori alla norma. Sono previsti 23 gradi a Milano e Catania, 22 gradi per Novara, Torino, Piacenza,

21 gradi per Aosta, Bergamo, Cuneo, Firenze, 20 gradi per Bologna, Bolzano, L’Aquila, Grosseto, Pescara, Reggio Calabria,

Palermo, Messina, Cagliari, Olbia.