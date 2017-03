In posa sui binari: travolta 19enne incinta

Si è messa in posa sui binari per un servizio fotografico ma è stata travolta da un treno in corsa. La tragedia si è consumata in Texas: a perdere la vita ragazza di 19 anni incinta.

Fredzania Thompson, detta "Zanie", frequentava ancora il liceo e sarebbe dovuta andare al college in futuro. La giovane

infatti aveva deciso di mettere una pausa sulla sua carriera scolastica per perseguire il suo sogno di fare la modella.

Secondo quanto raccontato dalla madre, Zanie si era messa in posa sui binari per fare un servizio fotografico che avrebbe dovuto aiutarla a lanciare la sua carriera. Poi la tragedia.

Secondo quanto riferiscono le autorità, alcuni testimoni hanno detto che l’incidente è avvenuto all’incrocio di due binari. Zanie stava attraversando i binari per evitare un treno in arrivo ma proprio in quel momento è stata presa in pieno da un altro treno.