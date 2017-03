Il caso Lotti-Consip al vaglio dei senatori

E' iniziata in Aula al Senato la discussione sulla mozione di sfiducia del Movimento cinque stelle al ministro Luca Lotti per la vicenda Consip. "Si, sono tranquillo", così il ministro risponde ai cronisti arrivando al Senato. "Il mio intervento sarà di una cartella appena", aggiunge sorridendo e rilassato in completo scuro, camicia bianca e cravatta blu.

Molti ministri nell'Aula del Senato accanto a Luca Lotti, per la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Assente al momento il premier Gentiloni. Alla sinistra di Lotti, siedono Claudio De Vincenti, Andrea Orlando, Anna Finocchiaro ed Enrico Costa. Sul lato opposto Marianna Madia, Gianluca Galletti, Giuliano Poletti e Pier Carlo Padoan