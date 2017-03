L'ex miss Veronica Sogni muore a 28 anni per un tumore

La modella Veronica Sogni è morta a 28 anni a causa di un tumore al seno, contro il quale lottava dal dicembre 2012. A dare l’annuncio oggi è il sito di Miss Italia, concorso al quale la milanese partecipò nel 2009 da finalista, conquistando il titolo di Miss Sasch Modella Domani: "Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo», vi si legge.

Nata il 10 giugno 1988 e diplomata al liceo scientifico, Sogni coltivava le passioni per il canto e la recitazione: dopo

Miss Italia prese parte in tv al programma "Soliti ignoti" di Rai1 e più di recente a X Factor su Sky Uno, quando

nell’edizione 2015 si fermò al bootcamp dei cantanti 'over' guidati da Elio senza riuscire a passare alle fasi successive.

Nonostante la chemioterapia che le aveva fatto perdere i capelli ma non l’umorismo - «Sembro una guerriera masai», diceva

la giovane, come riporta Miss Italia - il tumore si era diffuso di recente al fegato, finché non è si è riusciti più a

fermarlo.