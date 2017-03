Londra pronta, la Scozia pensa al referendum bis

Giornata clou per l'avvio della Brexit, si dovrebbe infatti concludere l'iter nei due rami del Parlamento, con la Camera dei Comuni decisa a dare il via libera al testo nella sua forma originaria, respingendo i due emendamenti approvati dai Lord, che non intendono proporre ulteriori modifiche. La premier Theresa May potrebbe attivare l'articolo 50 già domani.

A Edimburgo la leader scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato l'iter nel Parlamento locale per arrivare ad un referendum bis sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Ma il governo ha fatto sapere di non voler autorizzare una nuova consultazione sulla secessione della Scozia.