Rabbia Milan, danni nello spogliatoio dello Juve Stadium

Danni allo spogliatoio per le squadre ospiti allo 'Stadium': alcuni giocatori del Milan - secondo fonti vicine alla Juventus - avrebbero sfogato ieri sera la loro rabbia per la sconfitta in extremis su rigore dubbio danneggiando arredi e insegne bianconere. Nella conferenza stampa di fine partita il tecnico rossonero Montella si era scusato "a nome della squadra per la veemenza e l'agitazione a fine partita" dei suoi giocatori.

Nella foto il fermo immagine tratto da Sky mostra il tocco con il braccio in area di rigore del difensore del Milan Mattia De Sciglio, su cross del giocatore della Juventus Stephan Lichtsteiner, durante la partita del campionato di Serie A allo Juventus Stadium di Torino