Clochard bruciato vivo, ecco il video con l'assassino

Un uomo con un giubbotto scuro e un passamontagna calato sul volto si avvicina con un secchio bianco in mano verso il giaciglio in cui dorme Marcello Cimino. Il secchio viene svuotato addosso a Cimino. Poi il fuoco e la fuga dell'assassino tra i bagliori delle fiamme. Sono le immagini di un video nel quale sono ripresi i momenti fatali dell'assalto al clochard, bruciato vivo sotto un porticato del complesso dei Cappuccini. Il video, postato sul sito di Repubblica, inquadra la scena sin dal momento in cui l'uomo con il passamontagna si avvicina a Cimino con il secchio in mano. Le immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza, fissano il momento in cui l'uomo dà fuoco al giaciglio inzuppato di materiale infiammabile. Si vedono le fiamme alte che quasi lambiscono l'assassino in fuga.