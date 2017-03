Klaus Davi: ho messo sui manifesti i nomi dei boss

Come campagna pubblicitaria per le sue videoinchieste sulla 'ndrangheta e le infiltrazioni nel Nord Italia, il giornalista e massmediologo Klaus Davi ha fatto affiggere per Milano un’ottantina di maxi cartelloni con i nomi dei boss della malavita. Si tratta, ha spiegato Davi, "di boss di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta che vivono a Milano o provincia o del tutto liberi o con l’obbligo di firma ai commissariati di Polizia, perché sottoposti a misure di prevenzione".

Sugli 80 cartelloni, di 6 metri per 3, oltre ai nomi dei boss, si vede l’immagine della guglia del Duomo sovrastata da

una pistola automatica e da un fiore, al posto della Madonnina.

Il claim recita: «'Ndrangheta chiama Milano risponde: ecco i nomi di 10 boss che vivono nella nostra città che fa affari con

loro». Klaus Davi, che ora è in Calabria per una di queste interviste, realizza i videoservizi per il suo sito, dove è già

stato pubblicato il primo.

L'approfondimento nell'edizione di domani (11 marzo) in edicola