Duesseldorf: attacco con asce alla stazione: 5 feriti

Diverse persone sono rimaste ferite durante un attacco con asce alla stazione di Duesseldorf, in Germania. Lo rende noto la polizia tedesca che parla di due persone arrestate.

Alcuni degli uomini che hanno condotto l'attacco alla stazione di Duesseldorf sarebbero in fuga. Lo ha detto il portavoce della polizia tedesca Rainer Kerstiens. I feriti sarebbero cinque, secondo Kerstiens che non è in grado di dire quanto siano gravi. La stazione è stata chiusa dalla polizia.

Sarebbe grave una delle cinque persone rimaste ferite nell'attacco

Tanto sangue e panico nell'area dove la polizia è intervenuta in modo massiccio alla stazione in seguito alle aggressioni La gente è stata allontanata dal posto, ma molti sono rimasti davanti alle balaustre. A terra tracce di sangue. Secondo le prime ricostruzioni uno degli arrestati si è ferito da solo lanciandosi da un ponte. La motivazione del fatto è ancora non chiara, per gli inquirenti.

I passeggeri sono rimasti a lungo a bordo dei treni, a Duesseldorf, per una misura precauzionale. "Sono rimasto un'ora e mezza sul treno, la polizia è salita varie volte, e ha guardato all'interno. Ora finalmente siamo potuti scendere", ha raccontato un passeggero alla Dpa.



È un grave colpo per Duesseldorf. I testimoni dell'aggressione sono sotto shock". Lo ha detto il sindaco della città del Nordreno-Westfalia, Thomas Geisel, arrivato alla stazione centrale. "Sono qui per ringraziare la polizia. I miei pensieri vanno ai parenti dei feriti", ha aggiunto.