Crolla ponte sulla A/14, due morti e due feriti

Viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, travolta dal crollo del ponte, lungo il quale erano in corso lavori di manutenzione. Nel cedimento del cavalcavia sono rimasti feriti due operai della Delabech, che eseguiva i lavori. Ricoverati nell'ospedale di Ancona, non sarebbero in gravi condizioni. E' accaduto al km 235+800, all'altezza di Camerano (Ancona).

Sono Emidio Diomedi, 60 anni, e la moglie Antonella Viviani, 54, le due vittime travolte mentre viaggiavano a bordo di una Nissan dal crollo del ponte sull'A14. La coppia viveva a Spinetoli (Ascoli Piceno), e non nel Teramano come si era appreso in un primo momento.

Nella zona di Ancona in località Camerano, l'autostrada è chiusa, rende noto Autostrade per l'Italia, in una nota. Sono state istituite le uscite obbligatorie sulla Ss 16 Adriatica in corrispondenza dei caselli di Ancona sud in direzione Bologna e di Loreto in direzione Bari. Ai caselli si registrano circa km 2 di coda, in aumento. Visti i tempi ''non brevi di ripristino della circolazione - prosegue la nota di Autostrade per l'Italia - si consiglia, per le lunghe percorrenze, da Bologna verso l'Abruzzo e la Puglia di percorrere la A14 fino a Cesena per poi prendere la E45 Cesena-Orte, immettersi in A1 poi in A24 direzione Teramo o A25 direzione Bari. Per le percorrenze dal nord in direzione della Puglia si consiglia l'utilizzo dell'A1 fino a Napoli e della A16 Napoli-Bari. Percorsi inversi per la direzione sud-nord.

''Gli operai stavano sollevando la campata del ponte con dei martinetti, quando la struttura ha ceduto: evidentemente qualcosa è andato storto''. Lo dice all'ANSA il sindaco di Castelfidardo (Ancona) Roberto Ascani, commentando il crollo di un ponte provvisorio avvenuto durante i lavori di realizzazione della terza corsia. Ascani poi aggiunge: ''è inconcepibile eseguire lavori di questa natura senza chiudere l'A14''