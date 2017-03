Selfie sui binari: 13enne travolto dal treno

Un treno regionale ha investito stasera a Soverato tre persone, una delle quali è morta mentre le altre due sono rimaste ferite. L'incidente è accaduto tra le stazioni di Soverato e Montauro, lungo la linea jonica.

La vittima, Leandro Celia, aveva 13 anni ed era di Petrizzi (Catanzaro). Con il 13enne, rimasto ucciso, ci sarebbero stati altri due minorenni. É quanto si é appreso dalla polizia ferroviaria. I tre stavano camminando lungo i binari e, nel momento dell'impatto, stavano attraversando un ponte. Uno è morto sul colpo, mentre gli altri due, feriti in modo non grave, sarebbero scappati. Gli investigatori sono ancora sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A riferire del gruppo di tre persone investite dal treno è stato il macchinista del convoglio, che é in stato di choc.

Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella che la disgrazia sarebbe avvenuta mentre i tre stavano fotografandosi con il loro telefonino per inseguire una delle pericolose mode del momento, quella dei selfie estremi. Un autoscatto con il treno in corsa sarebbe quindi la ragione della passeggiata lungo le rotaie su cui è avvenuto l’impatto del convoglio che non ha potuto arrestare la sua corsa se non a circa un chilometro dal luogo dell’incidente.