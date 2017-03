Crolla la "finestra azzurra", tesoro di Malta

E crollata la "finestra azzurra" sul mare di Malta. La celebre roccia che sporgeva sulle acque che circondano l'isola di Gozo è collassata a causa di un'ondata di maltempo. A dare l'annuncio su Twitter il primo ministro Jospeh Muscat. "Sono appena stato informato che la nostra splendida Tieq tad-Dwejra è collassata".

It is a very sad day for Malta. The iconic Azure Window collapsed this morning, succumbing to the forces of nature and the passage of time. pic.twitter.com/ovc8Yj9gWH