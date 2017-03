Foto di famiglia... divide l'America

Sta dividendo l’America la foto diventata virale sui social che ritrae senza veli la pop star Ciara (incinta) con il marito Russel Wilson (il giocatore di football americano, quarterback dei Seattle Seahawks) e il primo figlio di lei. Il padre di quest'ultimo è il rapper Future. La cantante ha pubblicato l'immagine scrivendo semplicemente "Just The 4 Of Us" (Solo noi quattro).

Tra chi commenta lo scatto c'è addirittura chi riesce a scandalizzarsi per una posa della quale la maggior parte degli utenti riesce a cogliere soltanto la naturale purezza. Non mancano, ovviamente i commenti ironici e i "fake", ma soprattutto c'è chi si chiede se il padre del piccolo abbia concesso l'autorizzazione per la pubblicazione della foto.

Ciara e Russel Wilson si sono sposati il 6 luglio con un matrimonio da favola nel castello di Peckforton, nel Cheshire in Gran Bretagna, davanti a ospiti vip tra cui Jennifer Hudson e Kelly Rowland. Per la sposa un bianco ed elegantissimo vestito firmato Roberto Cavalli.