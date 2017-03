Fedez Ferragni, figlio e nozze in vista

Un figlio e poi le nozze per il rapper Fedez e la sua friend girl Chiara Ferragni, la web star più corteggiata dalle griffe: è quanto emerge da un'intervista di Vanity Fair, che ha messo in copertina nel numero in edicola da domani mercoledì 8 marzo la celebre coppia in pose sexy.

"Un figlio entro i miei trent'anni ci sta" rivela Fedez. "Non aspetterei troppo. Sposarsi, avere un bambino sono decisioni che andrebbero affrontate con l'entusiasmo iniziale" aggiunge Chiara. E le nozze? "Non credo molto nel rito, ma se lei ci tenesse lo farei - dice il cantautore e rivolgendosi alla sua girl friend - Chiara vuoi fare senza preti?". "E senza preti sia" risponde la fashion blogger.

La coppia ha festeggiato il suo primo San Valentino a New York. Fedez ha portato in regalo un anello con diamanti a Chiara, ma non vuole chiamarlo anello di fidanzamento. "E' un anello e basta, fidanzati lo siamo già". Intanto posano per un servizio fotografico molto sensuale, seminudi e abbracciati.