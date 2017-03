Pecoraro "Indagine di Catanzaro su servizi S.Siro"

"C'è una indagine in corso della procura di Catanzaro che riguarda alcuni soggetti per attività criminali su operazioni adiacenti allo stadio di San Siro per servizi di catering" che poi vengono effettuati all'interno dello stadio nelle partite del Milan. Lo ha affermato il procuratore della Federazione italiana gioco calcio, Giuseppe Pecoraro, che ha poi spiegato che ne ha parlato un collaboratore. Pecoraro ha precisato che la procura sportiva "non ha procedimenti sul Milan", in quanto la procura di Milano non ha aperto procedimenti che riguardano il rapporto tra il Milan e la 'ndrangheta.